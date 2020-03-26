Популярний американський актор, який заразився коронавірусом, не витримав ускладнень хвороби

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Daily Mail.

«Актор, який народився в Нью-Джерсі, помер на цьому тижні, повідомила Нью-Йоркська театральна компанія Playwrights Horizons. Вони написали: "З любов'ю і важким серцем повідомляємо, що Марк Блум, наш дорогий давній друг і неперевершений актор помер на цьому тижні. Спасибі тобі, Марк, за все, що ти приніс у наш театр, а також в театри і аудиторії по всьому світу. Ми будемо сумувати за тобою», йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що за своє життя Марк Блум знявся в більш ніж 20 фільмах, найбільш популярні серед яких, це Клан Сопрано, CSI: Місце злочину, Закон і Порядок, Хороша дружина, Моцарт в джунглях, Чорний список, а також комедія «Крокодил Данді».

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«RIP Пітер Майлс. Мій любий тато помер кілька годин тому. Це був Коронавірус, який забрав його», - сказано в повідомленні. Раніше артистка опублікувала архівне фото з батьком і братом, щоб підтримати тоді ще живого тата: «Мій батько, мій брат і я. Гарний спогад, щоб поділитися, враховуючи те, що папа переживає зараз».

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