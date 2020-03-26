Відома українська співачка Гайтана показала новий образ в Instagram
На фото Гайтана позує в толстовці і куртці або чомусь подібному. Волосся вона обв'язала пов'язкою. Як можна зрозуміти, співачка зробила афрокосички. На тлі можна стіну, альтанку, а також зелень. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Карантин продовжили! Вже хочеться повернутися до звичного способу життя. Давайте помріємо. Що зробиш ти в перший день після карантину:
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1. Влаштую вечірку з друзями;
2. Побіжу в салон краси;
3. Поїду в улюблений ресторан;
4. Буду цілий день гуляти по улюбленому місту ;
5. Вирушу в подорож;
6. Повернуся до улюбленої роботи.
Пиши свій варіант у коментарях", - написала Гайтана.
Фанати встигли поставити більш 400 лайків і написали кілька коментарів:
"Все вищеперелічене зроблю одночасно", "Вийду на вулиці і всіх почну цілувати ииииии....", "Хочу на улюблену роботу", "Подзвоню чоловікові і запитаю, чи зможе він виїхати з Іспанії".
Раніше ми повідомляли, що Гайтана в прозорій сукні показала, що її щедро обдарувала природа.
На кадрі Гайтана позує в червоному прозорому платті. Вона сіла на дерев'яну підлогу на тлі стіни з кубів. Плаття виявилося з відкритими плечима, а співачка без білизни. Волосся в цей раз у артистки були випрямлені.
Нагадаємо, Гайтана вразила своїми "подружками" в обтягуючому топі
А ще Politeka писала, що Гайтана позбулася білизни і влаштувала соковиту фотосесію в ліжку
Також Politeka повідомляла, що Гайтана без сорому посвітила пишним бюстом в прозорій сітці