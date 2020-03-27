Українська співачка MARUV, яка регулярно виступає в Росії, тепер не може повернутися додому після чергового відвідування країни-агресора

У сториз своєї сторінки в Instagram вона опублікувала гнівне відеозвернення, в якому обматюкала українське консульство.

Анна Корсун заявила, що з об'єктивних причин не могла виїхати раніше. Зараз із-за закриття кордонів співачка, як і тисячі інших українців, не може повернутися додому. Також зірка зазначила, що в консульстві їй нібито заявили, що "всі, хто хотів вже виїхали".

"Я просто в шоці! Додзвонювалася в українське консульство, щоб мені пояснили, як дістатися додому, і це саме кон***е консульство, яке може бути. Дівчина-оператор просто скидає, навіть не беруть слухавку", - поскаржилася артистка.

MARUV облаяла українське консульство в РФ, звинувативши його працівників в упередженому ставленні і в тому, що вони нібито не досить їй допомагають. При цьому співачка не стримувала емоцій і використовувала різкі вирази.

"Я хочу одне сказати - так не надходять. Так діла не буде. В інших країнах своїх громадян стоять, а в нашій просто дупу витирають. Більше того - це схоже на упереджене ставлення до громадян України, які зараз перебувають у Росії. У мене такий же паспорт, як у вас. Такі ж права, гарантовані мені конституцією ", - заявила співачка.

Також зірка розповіла про можливості передачі коронавірусом тваринами, заявивши, що це неправда.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.

Також politeka повідомляла, що MARUV без одягу знялася у незвичному вигляді та потрясла мережу.