Знаменита артиска Ані Лорак показала на архівному відео перші уроки з вокалу і засвітила обличчя до пластики

Сьогодні в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Кароліна вирішила показати унікальний відеоролик, на якому ще юна і 15-річна зірка займалася уроками співу, пише Рoliteka.net.

Так, на ролику юна майбутня співачка тренувала силу свого голосу і показала, як тільки вчилася правильно співати і брати високі ноти. При цьому в підлітковому віці Кароліна зовсім не схожа на себе теперішню. Зірка зробила не одну пастичестическую операцію і збільшила губи, за що ще не раз критикували шанувальники.

«😂 Мені 15 років. Перші уроки вокалу. 🤩 Як гартувалася сталь…», – написала Лорак під новим постом.

«Наша зірочка💕✨🦋», «Ви дивовижний і чудовий чоловік ❣️ обожнюю Вашу творчість 💕🌹», «I STAY HOME 🏠 in Ukraine 🇺🇦 And you?», «Гарна 👏👍🌹🌹🌹», «Яка красуня😍», «Доня на тебе схожа 😍 ось тут чітко це видно 🌺», «Наївність ,добре серце в очах ❤️❤️❤️🙏».

Раніше Ані Лорак представила відеозапис з виконанням пісні під акомпанемент легендарного володаря 16 нагород "Греммі". Зірка засвітила свою фігуру ще до схуднення, а також зачіску, яку багато користувачів дуже любили.

Так, на своїй сторінці в Instagram співачка показала архівний ролик, в якому з'явилася з довгими нарощеним волоссям з высветленными пасмами і косою чубчиком. При цьому зірка позувала у блідо-рожевій сукні зі шлейфом і спущеними бретелями на плечах.

«I Will Always ❤️ You. У наш непростий час особливо розумієш, що ми одне ціле – планета Земля. Адже якщо погано одному з нас, ми відчуваємо біль. У важкі часи є тільки один шлях до порятунку – це Любов. Любов і турбота до Себе. Любов і турбота до Ближнього. Час згуртуватися в турботі і любові один до одного! Нехай ця пісня під акомпанемент легендарного володаря 16 нагород "Греммі" @davidfoster зігріє вас! Бережіть Себе! 🙏🏻», – написала Кароліна під новим постом.

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