Українська актриса Анна Кошмал, яка стала знаменитою після ролі Жені в серіалі "Свати", показала фанатам, як розважається на карантині
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Вони ж картопляні оладки, вони ж деруни 😄 якби я не стала актрисою, то стала б напевно food-блогером😂 Приготування їжі для мене завжди творчий процес, так я відпочиваю 😌 неважливо є у мене 10 хв або цілий вечір, я віддаюся повністю і з великим задоволенням», - йдеться в повідомленні.
Також Кошмал опублікувала знімки, на яких демонструє свої кулінарні вміння.
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«Наша красуня», «аж захотілося», «Дуже смачно виглядає», «Ангел!», «розумник», «У тебе все виглядає так смачно, що слинки течуть», «Продовжуй! Не зупиняйся», «така красива», - пишуть вони.
Раніше ми писали, що Анна Кошмал поділилася яскравим знімком, на якому вона позує з закритими очима. Актриса вигнулась, спустивши накидку з плеча, оголивши декольте в тісному топі. Вона выпятила вперед свої ключиці і поклала руку на груди. Волосся дівчина закинула на плече.
Зазначимо, що практично на всіх фотографіях Ганна виглядає дуже природним і природною. Дівчина практично не фарбується, завдяки чому видно її природна краса.
Нагадаємо, що Анна Кошмал в одному халатику показала свої жіночі штучки: "молода і прекрасна".
Як повідомляла Politeka, Анна Кошмал спустила спідницю і показала свою красу: "Яка хитра".
Також Politeka писала, що Анна Кошмал позбулася ліфчика і показала себе у всій красі: "Ух, яка виросла!".