Українська актриса Анна Кошмал, яка стала знаменитою після ролі Жені в серіалі "Свати", показала фанатам, як розважається на карантині

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Вони ж картопляні оладки, вони ж деруни 😄 якби я не стала актрисою, то стала б напевно food-блогером😂 Приготування їжі для мене завжди творчий процес, так я відпочиваю 😌 неважливо є у мене 10 хв або цілий вечір, я віддаюся повністю і з великим задоволенням», - йдеться в повідомленні.

Також Кошмал опублікувала знімки, на яких демонструє свої кулінарні вміння.

«Наша красуня», «аж захотілося», «Дуже смачно виглядає», «Ангел!», «розумник», «У тебе все виглядає так смачно, що слинки течуть», «Продовжуй! Не зупиняйся», «така красива», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що Анна Кошмал поділилася яскравим знімком, на якому вона позує з закритими очима. Актриса вигнулась, спустивши накидку з плеча, оголивши декольте в тісному топі. Вона выпятила вперед свої ключиці і поклала руку на груди. Волосся дівчина закинула на плече.

Зазначимо, що практично на всіх фотографіях Ганна виглядає дуже природним і природною. Дівчина практично не фарбується, завдяки чому видно її природна краса.

Нагадаємо, що Анна Кошмал в одному халатику показала свої жіночі штучки: "молода і прекрасна".

Як повідомляла Politeka, Анна Кошмал спустила спідницю і показала свою красу: "Яка хитра".

Також Politeka писала, що Анна Кошмал позбулася ліфчика і показала себе у всій красі: "Ух, яка виросла!".