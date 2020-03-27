Одне з найкращих відео за останній час!

Алла Пугачова заспівала пісню про пандемію коронавіруса

Її чоловік, шоу-мен Максим Галкін не втримався і опублікував веселе відео на своїй сторінці в Instagram. (Щоб переглянути відео - проскрольте вниз).

На опублікованих кадрах російська примадонна Алла Пугачова співає під акомпанемент свого сина Гаррі Галкіна, який грає на укулеле. При цьому сама співачка "озброїлася" бубном.

«Антипандемический тандем "ГАРРИАЛЛА" Вдаримо децибелами за бациллам! Инфлюесеры проти инфлюэнций! Пряме пероральне дію!» - підписав ролик з дружиною і сином Максим Галкін.

На відео Пугачова без гриму разом з сином Гаррі співає: "Мамма міа, мамма міа, мамма міа, йди від нас швидше, пандемія! Пандемія, геть!"

Зйомки відео проходили в домашньому нічному клубі в замку знаменитостей, який знаходиться в селі Грязь. Цей клуб обладнаний у підвалі замку. Він побудований і забудований Пугачової в дискотечному стилі в подарунок Максиму Галкіну.

Відео розбурхало користувачів мережі, які давно не бачили виступів Алли Пугачової.

«Найкрутіший пероральний засіб! Юхуу», «Одне з найкращих відео за останній час! Спасибі за теплоту!!!», «Шедеврально», «Супер», «Шамани», «Класно придумали», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Пугачова і Галкін показали старших дітей, але на відео помітили небезпечну деталь.

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