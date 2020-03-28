Російська співачка Ольга Бузова зізналася, чим займається на домашньому карантині

Про це зірка розповіла у коментарі журналістам, пишуть Дні.

Через масове скасування концертів зірки змушені всю роботу виконувати в домашніх умовах.

За словами Ольги Бузової, після введення карантину у неї не стало менше роботи, оскільки зустрічі вона тепер проводить в онлайн-режимі.

"Не можу сказати, що у мене стало менше роботи. Так, якісь зустрічі перенеслися в онлайн, але часу набагато більше не стало. Однак я вже подивилася "Ранкове шоу" і другий сезон серіалу "Велика маленька брехня", а також фільм "The Post" з прекрасними Меріл Стріп і Томом Хенксом. З книг я читаю вже теж давно Girlboss Софі Аморузо. Художню літературу вивчаю менше, вважаючи за краще книги по бізнесу або психології", - зізналася співачка.

Вона також розповіла, що на будинок до неї приїжджає особистий фітнес-тренер, щоб зірка могла підтримувати своє тіло завжди у формі.

"Тренуюся я тепер вдома, адже зали закриті. До мене приїжджає особистий тренер", - додала Бузова.

Підсумовуючи, Ольга Бузова заявила, що в умовах карантину намагається не пропускати тренування, оскільки їй дуже важливо виглядати ідеально, адже концертне життя скоро відновиться.

Раніше ми розповідали, що Оля Бузова похвалилася романтичним знімком.

Зокрема, російська зірка позувала в білому топі з написами і білої пишної спідниці, а наречений Дава - у рожевій футболці, картатій сорочці та джинсах.

Хлопець обняв красуню стоячи ззаду. Оля трохи повернулася до Даве, закрила очі і посміхнулася. В цей час бойфренд поцілував дівчину в щоку.

"З днем народження, коханий. Чекаю тебе, щоб усе сказати особисто...", - підписала знімок закохана дівчина.

Нагадаємо, що Бузову застали за дорослими розвагами з коханим Dava: "Пупсики солодкі".

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