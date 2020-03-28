Співачка Ані Лорак, судячи з останніх новин, піддала себе ризику

Все пов'язано з тим, що співачка побувала на заході, приуроченому до дня народження сестри Ігоря Крутого, де був присутній і Лев Лещенко, у якого днями підтвердили коронавірус.

В російському шоу-бізнесі почався небувалий переполох, так як багато хто вважають, що співак міг заразити велику кількість людей, в тому числі і Ані Лорак.

ані лорак

Журналісти видання "Країна" вже взяли коментар у PR-менеджера співачки.

За його словами, здоров'я Лорак побоювань не викликає і вона в даний момент перебуває в самоізоляції, як і більшість людей.

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"Вона повністю здорова. Та бажає всім берегти себе, залишатися вдома, що і робить сама зараз, проводячи максимум часу з сім'єю", - заявив представник співачки.

Нагадаємо, що у 78-річного співака Льва Лещенка підтвердили коронавірус. Напередодні він потрапив у реанімацію лікарні в Коммунарке, де лікують пацієнтів з діагнозом COVID-19. 

Лев Лещенко

За даними ЗМІ, нещодавно співак повернувся з США, але карантин не дотримувався. Більш того, 21 березня він був гостем шоу «Привіт, Андрій!», де контактував з російськими знаменитостями.

Також варто відзначити, що Лещенко не єдиний представник російського шоу-бізнесу, який заразився смертельним вірусом. 
 
Раніше COVID-19 підтвердився і співака  Ігоря Ніколаєва. 

Зірці зробили тільки один тест. Зараз медики чекають результату другого аналізу.

На даний момент невідомо, де був співак, а також звідки зміг заразитися Covid-19.