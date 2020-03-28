Все пов'язано з тим, що співачка побувала на заході, приуроченому до дня народження сестри Ігоря Крутого, де був присутній і Лев Лещенко, у якого днями підтвердили коронавірус.
В російському шоу-бізнесі почався небувалий переполох, так як багато хто вважають, що співак міг заразити велику кількість людей, в тому числі і Ані Лорак.
За його словами, здоров'я Лорак побоювань не викликає і вона в даний момент перебуває в самоізоляції, як і більшість людей.
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"Вона повністю здорова. Та бажає всім берегти себе, залишатися вдома, що і робить сама зараз, проводячи максимум часу з сім'єю", - заявив представник співачки.
За даними ЗМІ, нещодавно співак повернувся з США, але карантин не дотримувався. Більш того, 21 березня він був гостем шоу «Привіт, Андрій!», де контактував з російськими знаменитостями.
Також варто відзначити, що Лещенко не єдиний представник російського шоу-бізнесу, який заразився смертельним вірусом.
Зірці зробили тільки один тест. Зараз медики чекають результату другого аналізу.
На даний момент невідомо, де був співак, а також звідки зміг заразитися Covid-19.
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