Співачка Ані Лорак, судячи з останніх новин, піддала себе ризику

Все пов'язано з тим, що співачка побувала на заході, приуроченому до дня народження сестри Ігоря Крутого, де був присутній і Лев Лещенко, у якого днями підтвердили коронавірус.

В російському шоу-бізнесі почався небувалий переполох, так як багато хто вважають, що співак міг заразити велику кількість людей, в тому числі і Ані Лорак.