Прем'єра нового випуску «Вечірнього Кварталу» відбудеться сьогодні, 28 березня

Як повідомляє Znaj.ua, зйомки вперше пройшли без глядачів, оскільки на той момент вже оголосили карантин в Україні через коронавірус.

За словами Євгена Кошового, це було непросто.

«Нікому із зірок такого не побажаю. Сподіваюся, це було в перший і останній раз. Ці відчуття навіть порівняти ні з чим. Ми ж звикли до блискавичної реакції багатотисячного залу на свій гумор, а тут - ти говориш жарт , а у відповідь - тиша. Незвично, правду кажучи», – підкреслив артист.

Що ж стосується безпосередньо випуску, то він обіцяє дуже різнобічним. Так, артисти «пропісочать» Потапа, йому доведеться почути про себе чимало гострих слів, а інколи навіть неприємних слів.

Сам Олексій залишився задоволений результатом, зізнавшись, що любить, коли над ним жартують.

«Дуже сподобалася «прожарка» від Павла Зіброва і Позитива. Позитив виявився несподівано актуальним гумористом, був дуже гострим і прикольним і відкрився для мене з нового боку. А чудові вуса Павла допомагали мені підтримувати гарний настрій. І, звичайно, найбільше мені сподобалося, як мене прокалив мій син - адже він знає, про що говорить!», – запевнив шоумен.

Не обійдуть учасники «Кварталу» і тему політики. В одному з номерів вони розкриють нові подробиці про причини звільнення голови ОП Андрія Богдана. За сценарієм, той поплатився посадою за те, що постійно посміхається. У діалозі «Зеленський» говорить «Богдану»: «Зрозумій, не все так добре у нас в країні, щоб постійно посміхатися. Ну як це виглядає? Я розповідаю про важку економічну ситуацію - ти поруч посміхаєшся, я розповідаю про російську агресію - ти посміхаєшся, я кажу про коронавірус - ти посміхаєшся ...».

На ці слова його співрозмовник відповідає, що у нього «це стара травма».

«Ще в далекому 2010 році, коли Ігор Валерійович сказав, скільки я буду заробляти, у мене відразу лицьовий нерв назавжди заклинило ... Я не винен».

Раніше ми розповідали, що співвласник "Квартал 95" Борис Шефір, який разом з братом Сергієм Шефіром та президентом Володимиром Зеленським заснували студію, детально розповів, що чекає творче об'єднання в майбутньому. За його словами, незважаючи на зміни в країні в сфері теле- і кіноіндустрії (зокрема, мова про мовний закон), вектор роботи студії залишається колишнім.

"Поки працюємо в старих умовах, чесно кажучи, не найсприятливіших. І з Держкіно становище не краще. Там такі умови, що після нашої першої спроби з фільмом" Я, ти, він, вона ", ми поки в пітчингах не беремо участі. Чекаємо поліпшень", - поділився Шефір, зазначивши, що, як і раніше, збирає навколо себе" найталановитіших, нікого не обманюючи ".

Нагадаємо, Кошовий з «Кварталу 95» оголився перед Могилевською.

Раніше Politeka писала, що артист з "Квартал 95" звернувся до українців на карантині.

Також Politeka писала, що гарячі красуні з "Кварталу 95" похвалилися своїми талантами на камеру.