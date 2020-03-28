Карантин через коронавірус, в якому сидять як прості громадяни, так і знаменитості, штовхає людей на непередбачувані витівки

Ось, наприклад, 50-річна російська актриса Евеліна Бледанс вирішила, що 28 березня – саме час позасмагати, передає Politeka.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відео, на якому позує, всівшись у кріслі-груші в купальнику синього кольору в білий горох, капелюсі і сонцезахисних окулярах.

«Нова фішка – карантинний загар!», – підписала відео актриса.

Запис справив приголомшливе враження на фанатів зірки.

«Вірус, пішов геть, не заважай засмагати», «Шикарна 🔥🔥🔥🔥🔥 ви просто чудово виглядаєте 💖», «Краса, погода шепоче ;)))», «Дай боже, щоб саме так пройшов карантин, бережіть себе і Сему, щастя вам успіхів і здоров'я!!!», «Красуня!!❤️❤️❤️», «Пристрасна Евеліна😍», – не приховують захоплення шанувальники артистки.

Раніше ми розповідали про те, що популярна Бледанс порадувала шанувальників несподіваним одкровенням та не менш гарячою витівкою.

«Знайшла свою особисту Попелюшку! Забуду про прибирання, але повертатися буду завжди в чистий дім…», – йдеться у повідомленні.

На фотографії Евеліна позує з широко розставленими кроками і в кофті з глибоким декольте, через що в кадр потрапляють розкішні форми зірки. Також уточнимо, що між ніг актриси видніється робот-пилосос. Однак шанувальники мережі більше звернули увагу на зовнішність кумира.

Нагадаємо, що престаріла Бльоданс засвітила грудьми в обнімку зі скандальною Кудрявцевої.

А ще Politeka писала, що Бльоданс засвітила зайве в розстебнутих штанях.

Також Politeka повідомляла, що гаряча Бльоданс приміряла костюм розпусну медсестри.