Дочка відомого українського гумориста Євгена Кошового, зірки "Кварталу 95" показала, як розважається на карантині

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, Варя Кошова позує на камеру в макіяжі та елегантною зачіскою. На наступних знімках обличчя 12-річної дівчини змащується. Саме розвага вона ніяк не підписала.

«Вау, яка доросла», «Вау, неймовірна», «Красуня», «ого, така доросла вже», «супер!», «Чому ви всі такі красиві народжуєтеся», «Ти дуже красива», - пишуть користувачі.

До цього ми писали, що дочка відомого українського гумориста Євгена Кошового, зірки "Кварталу 95", вийшла на вулицю під час карантину і вразила своїм модним цибулею.

Варвара в цей раз сфотографувалася на автомобільній парковці.

Варя Кошова позувала в довгому темному пальто в білий горошок, з сумочкою в руці, а її образ доповнювали великі сережки-кільця. Дівчинка нібито поправляла волосся на фото, з-за чого образ в об'єктиві камери вийшов загадковим і яскравим одночасно.

Також в сториз Кошова розповіла, що сидить вдома через карантин і практично нікуди не виходить. А вчителі задали багато домашнього завдання, тому вона вирішила ввечері його зробити у прямому ефірі разом з друзями з класу.

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