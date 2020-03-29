В кінці минулого року ресторани російської співачки та зірки "Дом-2" Ольги Бузової припинили роботу. Справжня причина закриття закладів з'ясувалася лише нещодавно

Нагадаємо, два роки тому Бузова відкрила ресторани в Москві і Санкт-Петербурзі. Тільки в BUZfood в центрі столиці знаменитість вклала понад 10 мільйонів рублів. Але через рік, як виявилося, проект себе не окупив, і вона втратила ресторани. На сайті закладів тоді зазначалося, що закриті "з технічних причин", пише телеграм-канал Mash.



Більш того, в листопаді 2019 року департамент торгівлі і послуг подав позов до компанії «Бузова Рест Компані», яка займається розвитком мережі ресторанів Ольги, через порушення, пов'язані з реалізацією алкоголю. Закінчилося штрафом в розмірі 100 000 рублів, який виплатив BUZfood.

В даний час з'ясувалося, що рахунок ресторанної мережі Бузової і зовсім заморожений податковою.

Проблеми почалися й у закладу в Санкт-Петербурзі - через загальний карантин.

Бузова не дає ніяких коментарів з приводу зупинки роботи своїх ресторанів. Але ось колега Ольги, ресторатор Аркадій Новіков раніше заявляв, що Бузова була тільки обличчям, бізнес ж вели інші люди, які, очевидно, зробили помилку.

Згідно з відгуками, відвідувачі також були не в захваті від ресторанів Бузової.

«Дорого. Та й асортимент не дуже великий»; «Там кругом Бузова. Тобто я прийшов туди їсти або на неї дивитися?»; «Разочок перекусити можна було, а так — ніяких захоплень», - писали користувачі в мережі.

Раніше ми повідомляли, Бузова розповіла, чим займається на карантині. За її словами, роботи менше не стало - всі зустрічі вона проводить в онлайн-режимі. Також до неї регулярно додому приїжджає фітнес-тренер - зірка намагається підтримувати форму, незважаючи на загальну паніку через коронавіруса.

Нагадаємо, що Бузову застали за дорослими розвагами з коханим Dava: "Пупсики солодкі".

Також Politeka повідомляла, що Бузова в одному рушник показала свої багатства: "Нехай ранок завжди буде таким".