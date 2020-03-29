Учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська влаштувала весняні розваги на вулиці

Поки артистка перебуває в ізоляції разом з дітками - Лаурою і Леоном, їй нудьгувати не доводиться. Незважаючи на постійні тренування, прибирання і спроби розвеселити діток домашніми справами, Слава прийнялася також не менш активно вести соціальну мережу Instagram, інформує Рoliteka.net

В цей раз в розділі Сторі зірка показала частину свого відпочинку на терасі під час сонячної погоди. Схоже, зірка олтично провела час разом з родичами, друзями та своїми малюками.

На представлених фото Слава без макіяжу прогулялася по сонячній терасі і показала, як виглядає під час домашнього відпочинку. Позувала при цьому Камінська в одному лише тоненькому чорному топі і з кепкою на голові такого ж кольору.

Зірка також здивувала яскравим фото з тренування, яку провела в прямому ефірі разом з колегою. Досить струнка зірка зняла себе під час однієї з вправ, здивувавши при цьому не тільки фігурою, але і молодим обличчям з сяючою шкірою.

Варто відзначити, після зміни іміджу (Слава зістригла довгі локони, залишивши лише коротке каре) співачка стала виглядати помітно молодше, але на досягнутому зупинятися не збирається. Схоже, зірка не може і дня без тренування.

До цього ж Слава у природному вигляді показала струнку фігуру посеред ванної, розглядаючи результат тренувань, не інакше. За словами самої Слави, вона дуже переживає, як би не погладшати за час карантину, так як подібний малорухливий спосіб життя - новинка для неї.

Все ж, останні кілька років Слава активно гастролювала, їздила у відпустку за кордон і перебувала в постійній напрузі через активного робочого графіка концертів.

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