Знаменита українська співачка Анна Седокова блиснула щасливим виглядом в оксамитовому костюмі

Не так давно Анна заявила, що у неї з'явилися проблеми в домашнього життя з молодим коханим після тривалого карантину. Зірка зазначила, що в домашньому одязі вона не приваблива і слід задуматися, як привернути увагу правильно в домашньому побуті. Спеціально для цього Седокова вирішила створити модний одяг для жінок, пише Рoliteka.net.

У розділі Сторі співачка похвалилася пикатным видом в оксамитовому домашньому костюмі, який ледь приховав її пишні форми, при цьому сама вона з яскравим макіяжем на обличчі покрутилася перед дзеркалом, всіляко вихваляючись і одягом, і схудлою фігурою.

Не так давно Анна розповіла, що їй вдалося схуднути в короткі терміни більш ніж 4 кг завдяки спеціальній дієті.

Так, Анна заявила, що у неї з'явилися проблеми з самопочуттям, причому безпосередньо пов'язані з харчуванням і - як наслідок - набором зайвої ваги. З'ясувалося, що зірки не можна вживати молочні продукти і яйця. Вона обмежила харчування і, схоже, це позитивно позначилося на її зовнішньому вигляді.

Також в розділі Сторі з'явилися кадри з артисткою, доглядає за собою і наносить макіяж. Відзначимо, в питаннях краси і зовнішнього вигляду догляд за обличчям і тілом дуже важливий, до того ж, він має свої особливості в залежності від сезону.

Зробила яскравий макіяж артистка, як пізніше з'ясувалося, спеціально для зйомок нового кліпу. Схоже, майбутня робота буде відрізнятися від попередніх, оскільки зірка позувала не в звичному зухвалому і відвертому вбранні.

А в сріблястому вбранні з глибоким декольте і сміливими вирізами з боків. Також зірка не стала приховувати свою нову зачіску із чубчиком, виставивши ту напоказ і акцентували на цьому увагу.

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