"Мені цей карантин подобається все більше"

22-річний український співак, MELOVIN, якого називають улюбленцем артиста Андрія Данилка, схвилював фанатів новим фото

Як передає Politeka.net, Костянтин Бочаров (справжнє ім'я співака) опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіжий знімок, на якому постав у всьому чорному. Артист в елегантному костюмі сидів на сходах розсувної драбини, розташованої прямо на сцені. На задньому тлі виднівся порожній зал.

Недивлячись на те, що артист був змушений скасувати виступи через карантин, він все ж знайшов спосіб здивувати і порадувати шанувальників. MELOVIN виходить в прямий ефір у визначений час та спілкується з обраними щасливчиками.

У підписі до фото артист поділився своїми відчуттями після чергового такого спілкування: "🖤 Друзі!!! Це було так тепло! Нереально! Мило! Хвилююче! Таке відчуття, що я просто прийшов до Вас в гості! Наступного разу візьму вино (тим кому 18 і вище) Обіймаю кожного! Не ображайтеся на мене і пам'ятайте, що світом править тільки любов і співчуття! Обняв кожного! P. S натхненний! 🙌🏼 А вам сподобалося? Діліться коментарями #facetoface".

Шанувальники вже шикуються в чергу, щоб Костянтин звернув на них увагу і "прийшов" на сторінку саме до них.

"Перед ефіром треба випити заспокійливе 😂 бо реально потраплю в дурку"

"Мені цей карантин подобається все більше і більше"

"Кожен раз, коли ти заходиш на ефіри Меловінаторів, веду ефір з надією, що ти зайдеш) поки ще жодного разу не пощастило, але я вірю! Сьогодні теж буду вести) сподіваюся пощастить ☺️😊🖤"

"Який гарний 😍😍🔥"

"Головне не протупити і натиснути потрібну кнопочку, щоб тебе приєднати, а то нерви на емоціях вони підступні😂🖤"

"Мені страшно) я не зможу таке пережити"

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