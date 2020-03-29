Відома українська співачка Оля Полякова показала в Instagram, як відпочиває з дочками на карантині

Цього разу артистка вирішила показати під час відпочинку в рамках зйомок шоу "Світське життя", як позує біля свого будинку і також, як проводить свій час з рідними. Під час відеозапису, представленого в розділі Сторі Instagram, можна побачити газон, сосни, а також якийсь будиночок трохи далі. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Зазначимо, свій будинок і територію навколо нього зірка показала в природному вигляді і без макіяжу. Вона позувала у спортивному костюмі і з розпущеним волоссям. При цьому також можна відзначити, що не побоялася шоу зірка продемонструвати, як проходять домашні будні на карантині.

Оля похвалилася особистої теплицею, де з дітками посадила кілька овочів. При цьому ведуча Катерина Осадча задавала багато різних питань, що стосуються домашнього побуту артистки. Сама Оля не без юмра відповідала на найпровокаційніші і навіть з'явилася в банному халаті з дочкою під час свого відпочинку.

Фанати не змогли оцінити публікацію або написати під нею коментарі. Все із-за того, що Оля Полякова показала ролик в сторіс Instagram, де немає такої функції.

Раніше Оля Полякова в екстремальному міні засвітилася в компанії коміків з «Квартал 95» Юрія Ткача та Євгена Кошового.На знімку Полякова стоїть у міні-сукня, яка оголює її стрункі ніжки. Зверху Полякова накинула піджак. Зірка доповнила образ довгими чобітьми в незвичайний принт. Зазначимо, що коміки тісно притулилися до співачки.

«Дорогі мої, сьогодні стартує прем'єра нового сезону «Розсміши коміка» в абсолютно несподіваному форматі - весь виграш учасники будуть віддавати на реалізацію соціальних проектів по всій країні», - розповіла Полякова.

«Жеку на фото вийшов краще за всіх», «Оля, Ви найкраща і нереальна красуня!!! З задоволенням буду дивитися "Розсміши коміка" з Вами», «Ваші ніжки зроблять рекламу будь лаптям», «Нууу Полякова завжди красуня, з перчиком», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Оля Полякова міні-сукня виставила напоказ свою головну гордість

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