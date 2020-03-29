17-річній Маші, доньці зірки "Квартал 95" Олени Кравець, та її подружці карантин не перешкода, щоб гарненько повеселитися
Як передає Politeka.net, Маша разом з подругою взяла участь у новому флешмобі у соцмережі під назвою "#танцуемчеллендж", покликаному розважити публіку, коротаючу час в "ув'язненні" на карантині. Відео поділилася Машина подруга у своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Донька Кравець постала в чорній футболці, широких штанях і картатій сорочці - Маша відірвалася з подружкою по повній. Спочатку дівчина стоїть трохи позаду напарниці, але потім вийшла вперед. Дівчата зухвало рухали стегнами, випинаючи то груди, то "п'яту точку", а також активно жестикулювали руками - "во дають!".
"Ой девачки, ну це відвал всього 🤤🤤🤤 #танцуемчеллендж @ma_kravets @dixnalazygirl @layaboutguy", - так підписано відео.
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Раніше ми повідомляли, що подорослішалу Машу часто порівнюють з мамою - дівчина, дійсно, дуже схожа на останню. Нещодавно вона поділилася в Instagram знімками, на яких постала у картатій куртці оверсайз, білій футболці і джинсах. Маша збентежила доволі дорослим образом.
"Vogue по моєму не дозволяє фото до виходу журналу постити!!!!"; "яка ти красива, чарівна, чарівна😍"; "точна матуся", - писали в коментарях.
Не дивно, що Маша вирішила зустрітися з подружкою, навіть на карантині. Судячи з Instagram дівчинки, вона любить проводити час з однолітками. Раніше вона публікувала кадри з підписом: "Люблю плівку і друзів своїх люблю".
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