Відома співачка Світлана Лобода показала, як веселилася з молодшою дочкою Тільдою на відпочинку
В цей раз знаменита артистка показала себе в яскравому вигляді під час відпочинку на курорті разом з молодшою дочкою Тільдою. При цьому дівчинку Світлана нарешті показала без смайликів на обличчі, повідомляє Politeka.
Щаслива Лобода в довгій сукні тримала на руках Тільду і позувала на тлі яскравого виду курорту:
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«Поїздки 2019, вони були такими насиченими , такими барвистими.... і адже це було зовсім недавно.... пальми, океан, сонце і свобода ..... сидимо вдома з дівчатками , обідаємо , і віримо, що все ще буде ❤️», - написала Лобода.
Ось що відповіли шанувальники:
«Скоро все закінчиться) І будуть нові поїздки, ще кращі емоції🔥», «Bon appetit ❤️», «Звичайно і дуже скоро! Якщо ще все дотримуватися правил карантину будуть!🔥», «Звичайно буде. Треба вірити,а інакше як жити», «Красуня така 😍😍😍😍☺️», «Все ще попереду😻», «Яка Тіля маленька і миьенькая🔥❤️😍», «Звичайно, все ще буде ❤️😍».
Також зірка вирішила показати, як проводить все домашнє час вдома, як намагається урізноманітнити свої будні і як веселяться разом з нею її діти - Тільда і Єва. У розділі Сторі на фото вона показала, як влаштувала милу прогулянку з дітками. А на своїй основній сторінці Світлана показала, як веселиться у ванній сама, наспівуючи власні пісні.
«Вдома можна все !!!😂🤘😘 співати, танцювати ,креативити , писати пісні, записувати вам ролики і піднімати один одному настрій. Приймайте участь у челенджі від каналу @muztv #МойиПой разом з нами, будьте здорові і бережіть своїх близьких!», – написала Світлана під новим постом.
Шанувальники не залишилися байдужі:
«Браво, беремо приклад❤️👏🤩», «Красуня ,супер 👍😘», "Я прям афигела аааааааа Приголомшливо ❤️😻💣💔🙏🔥", "Ну і чортицю, Світла", "Норм тусовка у вас 🤪👌🏼❤️❤️❤️", «Коли всі на карантині, а кліпи знімати потрібно», «Як там Ліндеманн?», «Чекаю, коли покажете свою домашню студію 😂», «Ооаоаооа як же круто💕 🙏».
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