Відома співачка Тіна Кароль здивувала інтимним моментом з Даном Баланом на шоу "Голос"

Артистка з'явилася в ефірі в новому яскравій сукні сонячного жовтого відтінку. Однак, не тільки своїм стильним образом зірка здивувала під час шоу, але ще й яскравим моментом з Даном, повідомляє Politeka.

Так, зірка не втрималася від курйозної бесіди разом з Даном у перерві між виступами. Після завершення номери, Потап вигукнув на адресу виступила дівчини: "Ось вона, справжня зірка!".

На що Дан тут же додав, повернувшись до Тіни: "Після тебе, малюк, звичайно!". Тіна ж, не залишилася осторонь і з милою посмішкою на обличчі відреагувала: "Та, я не ревную". Знизавши плечима, зірка знову посміхнулася, чим викликала захват у мережі.

Шанувальники почали висловлювати захоплення милим моментом на фан-сторінці Тіни і В instagram.

Раніше зірка показала на серії кадрів заняття біля вікна в спортзалі. Одягнена Тіна в стильний комбінезон з пікантною сітчастої вставкою в зоні декольте і прозорою спиною. Сам костюм бордового відтінку. Волосся зірка зібрані в недбалий пучок, а доповнила образ світлими кросівками.

Під час занять можна помітити, що Тіна воліє не тільки силові вправи, але ще і йогу. Зірка представила кілька провокаційних поз під час розтяжки.

"Кожен новий день – це звершення природи. Це повинно бути і Вашим звершенням. Йдіть на зустріч своєму страху і не звертайте. Каждень дня – це шанс, Ваша перемога над собою, виклик. Це неймовірно захоплюючий шлях довжиною в життя. Шлях до себе. Іди на життя", – написала поруч з роликом артистка.

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