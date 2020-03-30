Знаменита українська співачка Настя Каменських влаштувала вдома незвичайний концерт", заспівавши нову пісню про карантин

Після того, як в країні був введений карантин, артистка скасувала частину своїх концертів, зйомок і світських заходів. Тим не менш, щоб не нудьгувати вдома, співачка кожен день рано вранці тренується, влаштовує прямі ефіри і навіть зняла незвичайний кліп з приводу власної ізоляції, пише Рoliteka.net.

Так, цього разу артистка звернулася до шанувальників за допомогою незвичайного домашнього кліпу. Примітно, що музичний скетч вона записала на п'яти мовах: українською, російською, англійською, іспанською та турецькою.

«Включаємо класний репчик і піднімаємо собі настрій! 😎 Я розумію, що з кожним днем дотримуватися домашнього режиму все складніше, але це зараз дуже важливо! Бережіть себе і своїх близьких. І зберігайте позитивний настрій 🙂 Цим відео я хочу підтримати вас і підбадьорити! І показати, що зараз теж можна проводити час цікаво і корисно! Розвивайтеся 📚, спілкуйтеся 👨‍👩‍👧, і sport sport sport 💪», – написала Каменських під новим постом.

Ось що відповіли користувачі:

«Налаштовуємося на good vibes only 〰️», «🔥🔥🔥Супер❤️😘», «Круто, розумашка😊👍», «Просто супер 😍😍», «🔥постановка відмінна», «Позитивно😉🔥».

Також ми повідомляли, щоб залучити якомога більше прихильників до спорту, особливо під час ізоляції будинку, зірка кожен день проводить заняття спортом о дев'ятій ранку, а також паралельно веде прямий ефір в соціальній мережі Instagram.

Один з кадрів зірки, зроблений перед тренуванням, з'явився і на фан-сторінці Насті. На представленому фото Каменських з'явилася з легким макіяжем і зібраними волоссям в недбалий пучок. Так, співачка щасливо позувала перед об'єктивом у чорно-білому костюмі, що складається з тонкого топа і лосин з високою талією.

Для більшої пікантності Настя розстебнула топ на замочку прямо на грудях:

«Після кожного тренування з вами я ходжу цілий день заряджена енергією 😌 Я завжди чекаю тренування з нетерпінням! І це дуже важливо - отримувати задоволення від того, що робиш. Тому не змушуйте себе займатися, а надихайтеся своїми майбутніми результатами 🔝», – написала Настя днем раніше.

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