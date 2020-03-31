Російська актриса і телеведуча Евеліна Бльоданс спокусила формами в легкому платті

Зірка з'явилася в цікавій локації, пише Politeka.net.

Красуня на знімку порадувала формами в легкій сукні з леопардовим та тигровим принтом. Вона одягла зверху косуху, яка підкреслила її тонку талію.

На ніжках моделі були чоботи на шпильках. Велике кільце на пальці і яскраві нігті доповнили образ.

Евеліна розпустила волосся, а на її обличчі був макіяж з акцентом на очі.

На одному зі знімків красуня закинула ногу на велику трубу, повернулася до вікна та відкрила пухкі губи.

Варто відзначити, що локація представляла з себе лофт-стиль. Стіни були сірі трохи обшарпані, але при цьому в приміщенні є дзеркало і інші меблі.

"Ви найкрасивіша шикарна дівчина", "Вау", "Усі гарні фото,але перше краще Евеліно!", "🖤🖤🖤Ви в об'єктиві, це вже 🔥😍😘 мрію повторити📸🖤🖤🖤", "Евеліна я вірю, що одного разу я побуваю на вашому спектаклі і у нас буде спільне фото", "Полотно голландського художника, фотограф унікальний 👏👏", "Найперша ❤️🌺", "Гарні фотографії!...", "Всі бомба! Образ шикарний", "🔥🔥всі фото, енергія б'є через край, дуже красиво, сексуально", "БОГИНЯ 💞💞💞", "ВИ ПРОСТО СУПЕР ДІВЧИНКА.🔥🔥🔥", "Дуже подобається такий стиль😍 вам дуже пасує, красуня😘", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Евеліна Бльоданс блищала в купальнику в горошок.

Образ красуні завершлили капелюшок і окуляри, а капці надали якоїсь домашності. Також вона накинула зелений светрик на гудзиках.

Артистка активно рухалася і навіть віджималася від підлоги.

"На зарядку ставай! Не сумуй! Рухайся! Рух життя!", - підписала відео артистка.

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