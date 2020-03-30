Діма Білан здивував шанувальників несподіваним «перетворенням» у жінку

У ці дні багато людей змушені залишатися вдома через пандемію коронавірусу. Зірки не стали винятком: багато артистів були змушені перервати свої концерти і відмовитися від появи на всіляких шоу. Як повідомляє Politeka, Діма Білан вирішив показати, як не занудьгувати у цій ситуації.

Російський співак взяв участь у популярному челленджі, який гуляє по соцмережам. У ньому повинні брати участь хлопець з дівчиною, одягнені в підкреслено чоловічий і жіночий одяг. Спочатку дівчина танцює в спокусливому вбранні, поки хлопець знімає її на відео, а потім вони міняються і ролями і одягом.

Разом з Біланом у челенджі взяла участь російська блогерка Клава Кока. На першому відео дівчина з'явилася в блискучій яскраво-рожевій міні-сукні, а Білан – в стильному чорному костюмі в тонку смужку. Незабаром ролі помінялися, і Білан здивував спокусливими рухами у вузькій сукні.

«А чим ви займаєтеся на карантині?», - підписав відео співак.

Пізніше він поділився ще одним роликом, в якому йому довелося танцювати в спокусливому чорному боді з одним рукавом. Варто відзначити, що артист ідеально впорався із завданням.

«Ну що, для когось карантин - це ще нудно?», - написав він під відео.

Шанувальники активно коментують ролики.

«Діма, ніжки у тебе вогонь», «Нормально так перезавантажився», «Жах», «який жах. слів немає. ви ж чоловік», «Як це розбачити», «Запалив) ось як карантин на людей діє», «Красені. Коронавірус відступай, Клава і Діма тебе вб'ють своєю красою», - пишуть люди.

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