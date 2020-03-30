Російський актор Олексій Панін продовжує феєрити
Про це пише Politeka.net.
Шокуючий знімок скандально відомий Олексій Панін опублікував у своєму Instagram.
На цей раз улюблений актор Володимира Путіна вирішив влаштувати нескромну фотосесію у жіночих панчохах.
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"Хто б це міг бути?", - підписав Олексій Панін скандальне фото, на якому він позує лише в одних панчохах.
Щоб Instagram не заблокував профіль російського артиста, йому довелося прикрити рукою інтимні місця, а своє обличчя він зафарбував у фоторедакторі.
Користувачі неоднозначно відреагували на публікацію Олексія Паніна. Хто його підтримав і написав, що актор, таким чином, намагається виділитися з натовпу. Але інші припустили, що у улюбленого актора Володимира Путіна "проблеми з головою".
"Льоха, стань мужиком!", "Ой, а хто це у нас зовсім головушкою поїхав?", "Зроби тату на булках", "Господи, бідна дочка! Хто там виросте у такого татуся", "Прикольно!", "Льошка-шалунішка", "Ось це Панін!", "Заї**в, йди погодуй дитину", - написали вони під публікацією.
Раніше ми розповідали, що Олексій Панін заявив, що хоче виїхати з Росії з матір'ю і дочкою в Європу.
«Я хочу перевезти свою маму, свою доньку. Хочу, щоб моя донька виховувалася не в радянському-російському суспільстві, не в цьому менталітеті. Нехай вона з 16 років заробляє офіціанткою, нехай прокладає собі дорогу, але тільки щоб її оточували не руські люди», — зізнався Панін.
Ми також розповідали, що, за словами Паніна, громадянам Росії плювати на Крим і Керченський міст, їх більше хвилює, як би з голоду не здохнути".
Нагадаємо, Панін з дочкою вирішив втекти з путінської Росії, скандальне відео: "Тільки не росіяни".
Як повідомляла Politeka, Панін не стримався і видав всю правду про стосунки з чоловіком Христини Асмус.
Також Politeka писала, що Панін жорстко накинувся на Путіна, це було останньою краплею.