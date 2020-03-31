Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва показала, як приводить тіло в порядок під час карантину

Під час карантину пара вирішила не сидіти без діла, тому щодня публікує нові фото, ділиться зауваженнями і показує счастивую життя з звоим чоловіком Володимиром Дантесом. Цього разу зірка засвітила схудлу фігуру в білосніжній спортивній білизні, пише Politeka.

Так, стильний кадр, на якому відпочила Надя відображена в білій білизні і з вільною сорочкою, зав'язаної на грудях, з'явився на фан-сторінці зірки.

«Спочатку ти все заперечуєш, а потім усвідомлюєш всю ступінь важливості дотримання карантину і знаходиш плюси. Через 5 днів ми з Вовою наотдыхались і зрозуміли, що пора щось робити: почали займатися спортом три рази в тиждень, освоювати медитацію, читати кожен день, готувати стільки, скільки в житті не доводилося», – цитують слова шанувальники співачки на фан-сторінці.

Відзначимо, до цього Дантес зізнався, що йому не подобається в Наді те, що вона не готує.

"Іноді буває, що починаю бурчати: "Могла б чого приготувати". Я хочу сніданок, ось, наприклад, у хлопців, їм готує Маша, ти мені не готуєш. Що це таке? Повинна знати баба своє місце на кухні. І сам іду, спускаюся на кухню, спокійно готую собі і їй поїсти", - розповів Володимир раніше.

Нагадаємо, після повернення з відпустки Надя також встигла здивувати новою зміною іміджу. Справа в тому, що співачка постригла волосся і перефарбувала їх в більш глибокий і насичений колір.

До речі, шанувальники досить часто бурхливо реагують на спекотні кадри зірки. Багато фанати люблять ділитися архівними кадрами Наді, які їм найбільше сподобалися.

На старому кадрі Надя позувала разом з коханим чоловіком у милому і домашньому вигляді. При цьому на досить давнє фото артистка була ще з рудуватим волоссям, чим дуже порадувала шанувальників.

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