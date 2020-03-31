Онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала нове фото в Instagram

На фото Соня позує в одній піжамі, можна помітити, що білизни під нею немає. Волосся Євдокименко залишила розпущеним, а в руках тримала книгу. На тлі можна побачити диван, на якому онука Ротару сиділа, а також подушку і торшер. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Домашня ізоляція дає нам можливість подумати, творити і практикувати. Які маленькі зміни ви внесли в свій розпорядок дня?", - написала Соня під фото.

Фанати, включаючи Софію Ротару, поставили більше тисячі лайків, а також написали кілька коментарів:

"Я змогла більше часу приділяти школам, навчанні) І трохи попрацювати творчо, для фана) Раніше катастрофічно ні на що не вистачало часу", "У нас в університеті дистанційне навчання по відео зв'язку, все як завжди за розкладом, тільки в онлайн форматі, хоча б це тримає в тонусі і не дає сумувати ))", "прям надихнули мене почати щось робити , а не залипати в телефоні", "Яка ж затишна фотографія, дуже мила", "Як завжди дуже красива", "Так всі сидимо вдома читаємо книжки", "Є багато часу для Стівена Кінга", "Більше часу з дітьми на навчання йде".

Нагадаємо, пустотлива онука Ротару похвалилася спокусливими вигинами під музику

А ще Politeka писала, що онука Ротару без штанів влаштувала брудні танці, кадри вражають

Також Politeka повідомляла, що онука Ротару спустила футболку заради жаркого фото



