Таня Воржева з «Фабрики зірок» поділилася сонячними весняними фото в оригінальному образі

Українська артистка, яка прославилася завдяки проекту «Фабрика зірок», любить ділитися новими кадрами з життя в Instagram. Завдяки своїй яскравій зовнішності і пухким губкам красуня стала відома, як «українська Анджеліна Джолі».

Як повідомляє Politeka, Воржева поділилася новими знімками зі своїми підписниками. На них дівчина позує на природі в простому, але від цього не менш спокусливому образі. На ній звичайна чорна кофта, а також тонкі чорні лосини, які ідеально підкреслюють стрункі ніжки дівчини. Крім того, на руках Воржевої можна помітити робочі рукавички.

На першому знімку красуня сидить прямо на землі з широко розставленими ногами. На другому фото Воржева позує навпочіпки поруч із квіткою.

Шанувальникам співачки явно сподобалися нові знімки.

«Ти як жінка кішка», - відзначають в коментарях.

До цього ми писали про те, що Воржева поділилася новими кадрами. На фото і відео Таня Воржева красується в прямому сенсі слова без білизни, точніше, без бра, а свої пишні груди вітчизняна копія Анджеліни Джолі прикрила руками і прикрасою з перлів, ймовірно, штучного.

Варто відзначити, що в мережі чимало інформації про те, що Тетяна володарка натуральних форм і, нібито, навіть її обличчя не стосувалися хірурги - пухкі губи, акуратний носик та інше з улюбленого мільйонами обличчя знаменитої Джолі у "нашої Тані" такі красиві від природи.

Нагадаємо, українська Джолі оголила пишний бюст заради пікантних фото: «неземна краса».

Як повідомляла Politeka, самотня Джолі пішла на крайність після розлучення з Піттом.

Також Politeka писала, що Пітт "відкрив шампанське" з Джолі після "возз'єднання" з Еністон.