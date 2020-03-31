Зірка показала, за що її полюбили чоловіки

Популярна українська виконавиця Даша Астаф'єва блиснула розкішними формами в одній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram співачки.

«Я знаю, що ми будемо робити цим ввечері…», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що саме так Астаф'єва звернулася до своїм шанувальникам. На фотографії вона позує з розстебнутою кофтою, демонструючи апетитні форми.

А оскільки знімок був опублікований в Сторіс, її шанувальники не змогли що-небудь сказати. Замість цього їм запропонували продовжити фразу, яка буде показана самої зірки.

До цього ми писали, що співачка і модель Даша Астаф'єва - відома любителька відвертих зйомок і регулярно захоплює й зваблює шанувальників пікантними знімками.

Даша з задоволенням приймає участь у різних фотосесіях, демонструючи свої соковиті форми і просто неможливу красу. Наприклад, в новому фотосеті вона позувала стоячи на шкурах тварин.

Новий фотосет на сторінці в Instagram став лише підтвердженням того, що спокуслива Даша вміє звести з розуму прихильників лише парочкою відвертих кадрів.

Нагадаємо, що Даша Астаф'єва з зав'язаними очима спокусила напівроздягнених дівчат

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