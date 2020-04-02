31 березня британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл офіційно склали з себе повноваження

Відомо, що пара відмовилася бути членом королівської сім'ї ще в січні і переїхала до Канади, пише Politeka.net.

При цьому Меган і Гаррі також планували переїхати в Лос-Анджелес (США), ближче до матері колишньої актриси.

Так, подружжя все-таки встигло переїхати до США ще до закриття кордонів з Канадою через пандемію. Зараз воно активно займається вихованням сина, Арчі.

При цьому обидва працюють під час самоізоляції, вони займаються благодійними організаціями, з якими мали справу й раніше.

Варто відзначити, що зараз Меган і Гаррі абсолютно фінансово незалежні.

Тепер чоловік і дружина можуть займатися своєю комерційною діяльністю і отримувати офіційну оплату за роботу. Можливо, Маркл навіть повернеться до акторства.

До речі, довгий час залишалося відкритим питання безпеки пари. В Канаді і США відмовилися виділяти державні кошти на забезпечення охорони пари. Для пари це страшні часи, адже виходить вона зовсім не справляється з самостійністью, яку так хотіла.

Далі мережу просочилася інформація, що герцог Корнуольський, принц Чарльз, виділив велику суму для охорони сина і невістки.

За інформацією Daily Mail, батько допоміг Гаррі і перерахував близько 2,5 мільйона доларів. Сума була виділена в приватному порядку.

Інсайдер підкреслив, що принц не зможе оплачувати подібні витрати вічно.

У виданні повідомляється, що витрати на охорону такі великі, оскільки поліції в США не дозволяється носити зброю і це неприпустимо, а приватна охорона вимагає багато грошей.

Раніше ми писали, що Меган Маркл і принц Гаррі вирішили залишити шанувальникам прощальний пост, який був опублікований в Instagram.

Герцоги подякували 11 мільйонам підписникам за підтримку і повідомили, що більше не будуть користуватися цим аккаунтом.

Нагадаємо, переполох в королівській родині: Єлизавета II несподівано з'явилася на публіці після зникнення.

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