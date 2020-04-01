Популярний телеведучий Володимир Остапчук, який нещодавно пережив гучне розлучення з дружиною, яке активно обговорювали в ЗМІ, показав свою нову дівчину
Фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На знімку він стоїть в обнімку з іншою учасницею проекту «Танці з зірками», актрисою Вікторією Булітко.
«Не можу більше приховувати свою Любов. Ось вона - власниця «руки» і нова дівчина Остапчука. Відразу скажу, що свої почуття ми дбайливо охороняли від чужих очей. Спасибі за підтримку і те, що не засуджуєте», - написав Остапчук під постом.
За чотири години пост телеведучого зібрав понад 29 тисяч лайків. В коментарях активно обговорюють новину.
В Офісі президента заговорили про наступника, прихована коаліція у справі: "Стає дуже токсичним"
Долар відреагував на змову Зеленського з Порошенком: чого тепер чекати українцям
Найшвидшому нокауту в історії ММА виповнилося 6 років, відео: вистачило секунди
Як виглядають перші дружини Меладзе, Харламова, Баскова та інших зірок: топ несподіваних фото
«Я трохи інфаркт не отримала», «Вова що з посмішкою тобі погано», «Гарна спроба, Вова», «А вона знає, що у вас любов?», «Ну капець», «Поки є можливість, живіть весело!», "Ах ти зрадник!", «Брехня», - пишуть люди.
Але багато користувачів мережі відразу зрозуміли, що Остапчук намагається розіграти своїх шанувальників у День сміху – 1 квітня.
«Це ж жарт? першоквітневий?», «Ви гарна пара, але швидше за все це жарт», «Жарт що треба», «Я вже майже повірив. Ні, а якщо чесно, то жарт вдався», «Слабенько... але піде», «Тролина», - пишуть користувачі мережі.
Зазначимо, що актриса поки не відреагувала на жарт Остапчука.
Нагадаємо, що партнерка по "Танцям з зірками" жорстко рознесла Остапчука: "Вибач, Володю, але...".
Як повідомляла Politeka, скандальний Остапчук несподівано змінив імідж і здивував новим знімком: «Ля який».
Також Politeka писала, що Володимир Остапчук розсмішив українців фото в масці: "Рулон паперу і...".