Популярний телеведучий Володимир Остапчук, який нещодавно пережив гучне розлучення з дружиною, яке активно обговорювали в ЗМІ, показав свою нову дівчину

Фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На знімку він стоїть в обнімку з іншою учасницею проекту «Танці з зірками», актрисою Вікторією Булітко.

«Не можу більше приховувати свою Любов. Ось вона - власниця «руки» і нова дівчина Остапчука. Відразу скажу, що свої почуття ми дбайливо охороняли від чужих очей. Спасибі за підтримку і те, що не засуджуєте», - написав Остапчук під постом.

За чотири години пост телеведучого зібрав понад 29 тисяч лайків. В коментарях активно обговорюють новину.

«Я трохи інфаркт не отримала», «Вова що з посмішкою тобі погано», «Гарна спроба, Вова», «А вона знає, що у вас любов?», «Ну капець», «Поки є можливість, живіть весело!», "Ах ти зрадник!", «Брехня», - пишуть люди.

Але багато користувачів мережі відразу зрозуміли, що Остапчук намагається розіграти своїх шанувальників у День сміху – 1 квітня.

«Це ж жарт? першоквітневий?», «Ви гарна пара, але швидше за все це жарт», «Жарт що треба», «Я вже майже повірив. Ні, а якщо чесно, то жарт вдався», «Слабенько... але піде», «Тролина», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що актриса поки не відреагувала на жарт Остапчука.

Нагадаємо, що партнерка по "Танцям з зірками" жорстко рознесла Остапчука: "Вибач, Володю, але...".

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