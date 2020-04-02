Популярні співачки, актриси і телеведучі регулярно з'являються у вечірніх нарядах на червоних доріжках, у прямих ефірах та на інших заходах

Politeka.net вирішила згадати незабутні образи українських зірок – вечірні сукні, в яких вони виглядали як члени королівської сім'ї.

Телеведуча Катя Осадча в програмі «Світське життя», а також на шоу «Голос» регулярно одягається в дизайнерські сукні. Одна з найбільш розкішних на ній була під час зйомок у Відні, де вона була на балу. Неймовірної краси чорне плаття вона одягала на проекті «Танці з зірками».

Ані Лорак славиться розкішними концертними костюмами. На одному з останніх заходів зірка з'явилася в розкішній сукні з оголеними плечима, яка переливалася на сцені. На іншому концерті Лорак віддала перевагу чорній закритій сукні.

Світлана Лобода – епатажна артистка, яка любить дивні незвичайні наряди – боді, брючні костюми, шкіряні топи. Але навіть вона іноді віддає перевагу вечірнім сукням.

Українська зірка Тіна Кароль полюбляє елегантні ніжні сукні, які підкреслюють її фігуру. Вона любить експерименти, але в міру.

Солістка The hardkiss Юлія Саніна обожнює епатажні, яскраві вбрання. Кожен її образ – це експеримент не тільки з одягом, але і з зачіскою і макіяжем.

Нагадаємо, що Ані Лорак вразила зовнішністю в білосніжному вбранні, фото облетіло мережу: "Ніби наречена".

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