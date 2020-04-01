Зірка показала, за що її полюбили чоловіки

Популярна українська співачка Надя Мейхер, яка раніше входила до групи «ВІА-Гра», показала розкішне тіло

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку зірки в Instagram.

Так, Мейхер позує в шкіряній сукні з декольте, задерши руки до верху. Як можна помітити, наряд елегантно підкреслює підтягнуту фігуру співачки.

Доповнював образ виконавиці красивий кулон і туфлі. Знімки, як можна помітити, були зроблені на студії Мейхер.

Однак, оскільки фотографію вона викинула в Сторіс, її шанувальники були не в змозі що-небудь сказати.

Як повідомлялося раніше, співачка Надія Мейхер показала нове фото в Instagram.

На фото Надя позує в чорному легкому платті, а в руках тримає пальто. Волосся в цей раз співачка залишила розпущеним, а образ доповнила чорними підборами. На тлі можна побачити тільки стіну. Швидше за все, знімок був студійним.

Фанати ніяк не змогли оцінити публікацію Наді, як і написати їй хвалебні або негативні коментарі. Все із-за того, що Мейхер викинула пост в сторіс, де немає таких інструментів.

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Надія Мейхер показала нове фото в Instagram.

На фото Надя позує в чорному блискучому сукні з великим декольте. Образ вона доповнила прикрасами на шиї. Волосся у Мейхер були на цей раз за шию і розпатланим. На кадр накладено ефект, який надав йому старовини. Співачка позувала у ванній, швидше за все. Кадр, можливо, з 2013 року.

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