50-річний російський бодібілдер і танцюрист Тарзан, чоловік співачки Наташі Корольової, здивував відкриттям

Як передає Politeka.net, зірка поділився у своєму мікроблозі в Instagram свіжим відео, в якому показав і розповів про диво-апарат (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Сергій Глушко (справжнє ім'я Тарзана) вміє епатувати публіку і володіє неабияким почуттям гумору. Так і на цей раз, знаменитість вирішив усіх здивувати своїм "відкриттям" для "збільшення грудей".

"Увага тестується новий апарат, спасибі Ілону Маску. Апарат для збільшення грудей - безопераційний, безін'єкціонний, без наслідків. Збільшення об'єму грудей, за рахунок "видавлювання" всього іншого...", - каже танцюрист на відео, підписавши ролик "😃😁Всім здоров'я і....сі*єк!"

Шанувальники оцінили гумор Тарзана і встигли за лічені хвилини поставити майже 2 000 "лайків".

"Ахаха, спасибі, потрібна річ)))"

"Це електростимулятор з різновидів, у мене теж є типо такого 🙌"

"А де апарат для збільшення пі*іски ?😂😂"

"Пресотерапія! Відмінна ідея для зміцнення імунної системи і позбавлення від набряків!"

Раніше ми повідомляли, в мережі бурхливо відреагували на фото в Instagram Тарзана: на одному зі своїх виступів Глушко хвацько підхопив на руки брюнетку, правда, та виявилася не Корольовою. Користувачі заговорили про "зраду".

А своїм коментарем танцюрист тільки підлив масла у вогонь: "Щоб не відбувалося навколо, - будьте поруч з самими близькими".

"Відмінно вийшло", "Шикарне фото", "Це ж не Наташа на фото", - писали в коментарях.

Нагадаємо, що Тарзан роздягнувся і показав свою міць прямо на зйомках серіалу.

Також Politeka писала, що безсоромний Тарзан спустив штани і показав, чим нагородила його природа: «Королевою всі заздрять».