Відома співачка Світлана Лобода влаштувала вдома теплий відпочинок разом зі старшою дочкою Євангеліною

В цей раз знаменита артистка з'явилася на серії нових фото в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі в ніжному літньому образі разом з дочкою. Співачка вирішила провести вечір біля басейну, повідомляє Politeka.

Артистка позувала в яскравому вигляді і позитивно обіймалася з дочкою. Зірка з'явилася перед камерою в чорному купальнику з зав'язаними в недбалий пучок волоссям. Поруч з нею мило покружляла старша дочка Єва, всіляко позуючи поруч з молодою мамою. Примітно, що з'явилася Світлана на кадрах, як звичайно, без молодшої дочки. У коментарях під подібними постами у зірки часто запитують "Де ж Тільда?".

Світлана в свою чергу показала подорослішала дочка і з радістю цілувала дитину, радіючи проведеного разом часу,якого до цього катастрофічно не вистачало через занятосчти співачки на постійних концертах.

Також Світлана почала активно показувати шанувальникам, як займається спортом на карантині, щоб мотивувати інших робити теж саме і не скаржитися, що вони одужали за час вимушеного відпочинку.

щодня Світлана публікує серію кадрів, знятих на тренуванні, і показує, які вправи краще, як їх виконувати і що краще робити в першу чергу. Цей раз не став винятком. Сьогодні зірка продемонструвала вправи для сідничних м'язів, для спини і преса.

До цього зірка вирішила показати, як проводить все домашнє час вдома, як намагається урізноманітнити свої будні і як веселяться разом з нею її діти - Тільда і Єва. У розділі Сторі на фото вона показала, як влаштувала милу прогулянку з дітками. А на своїй основній сторінці Світлана показала, як веселиться у ванній сама, наспівуючи власні пісні.

«Вдома можна все !!!😂🤘😘 співати, танцювати ,креативити , писати пісні, записувати вам ролики і піднімати один одному настрій. Приймайте участь у челенджі від каналу @muztv #МойиПой разом з нами, будьте здорові і бережіть своїх близьких!», – написала Світлана під новим постом.

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