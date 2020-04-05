Сьогодні їй 19 років

Француженка Тілан Блондо, яка отримала звання "найкрасивішої дівчинки" святкує день народження

Як передає Politeka.net, сьогодні, 5 квітня, французької моделі і актрисі Тілан Блондо, яку західні ЗМІ охрестили найкрасивішою дівчинкою у світі, виповнилося 19 років.

Зірка ділиться зі своїми шанувальниками в Instagram яскравими знімками. І цей раз не став винятком.

На свіжому фото дівчина позує в домашній обстановці на тлі кульок та святкових прикрас. Тілан в білих кросовках і сукні з великим вирізом на спині присіла біля ліжка.

Користувачі мережі в захваті. Всього за півгодини знімок набрав понад 30 тисяч лайків. Прихильники вітають дівчину і бажають їй щастя.

Зазначимо, що модельна кар'єра Тілан Блондо почалася у 4 роки.

Тоді вона, тримаючись за руку однієї з манекенниць, вийшла на подіум у вбранні Жана Поля Готьє, а через два роки знялася в дитячому Vogue Enfants. У 15 років Тілан підписала контракт з міжнародним модельним агентством IMG Models.

Крім зйомок для глянцевих журналів і брендів одягу і косметики, модель стала наймолодшим послом компанії L’L'oreal Paris. У 2014 році її запросили на зйомки картини «Белль і Себастьян» (Belle et Sébastien).

Раніше ми писали, Тілан Блондо попозувала зі своєю собачкою на руках, випнувши губи на камеру «качечкою». При цьому її волосся зачесане гладко на потилиці, а макіяж на обличчі відсутня.

Позаду неї прилаштувалася її подруга чи сестра – точно сказати неможливо, тому що модель не відзначила тегом свою сусідку по карантинному ув'язнення в instagram.

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