Француженка Тілан Блондо, яка отримала звання "найкрасивішої дівчинки" святкує день народження
Як передає Politeka.net, сьогодні, 5 квітня, французької моделі і актрисі Тілан Блондо, яку західні ЗМІ охрестили найкрасивішою дівчинкою у світі, виповнилося 19 років.
Зірка ділиться зі своїми шанувальниками в Instagram яскравими знімками. І цей раз не став винятком.
На свіжому фото дівчина позує в домашній обстановці на тлі кульок та святкових прикрас. Тілан в білих кросовках і сукні з великим вирізом на спині присіла біля ліжка.
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Користувачі мережі в захваті. Всього за півгодини знімок набрав понад 30 тисяч лайків. Прихильники вітають дівчину і бажають їй щастя.
Зазначимо, що модельна кар'єра Тілан Блондо почалася у 4 роки.
Тоді вона, тримаючись за руку однієї з манекенниць, вийшла на подіум у вбранні Жана Поля Готьє, а через два роки знялася в дитячому Vogue Enfants. У 15 років Тілан підписала контракт з міжнародним модельним агентством IMG Models.
Крім зйомок для глянцевих журналів і брендів одягу і косметики, модель стала наймолодшим послом компанії L’L'oreal Paris. У 2014 році її запросили на зйомки картини «Белль і Себастьян» (Belle et Sébastien).
Раніше ми писали, Тілан Блондо попозувала зі своєю собачкою на руках, випнувши губи на камеру «качечкою». При цьому її волосся зачесане гладко на потилиці, а макіяж на обличчі відсутня.
Позаду неї прилаштувалася її подруга чи сестра – точно сказати неможливо, тому що модель не відзначила тегом свою сусідку по карантинному ув'язнення в instagram.
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