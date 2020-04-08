Російська актриса і телеведуча Евеліна Бльоданс підкорила своїх фанатів

Зірка з'явилася в спокусливому вигляді на кріслі і отримала масу компліментів, пише Politeka.net. На фото Евеліна постала в костюмі, який прийшовся по фігурі російської знаменитості.

Вбрання з білими вставками, які зробили акцент на тонкій талії і довгих ніжках, виглядало просто чудово. Також Евеліна позувала в капелюшку і контрастних туфельках-човниках. Доповнили образ Евеліни інші аксесуари.

Артистка розпустила хвилясте волосся і подивилася в камеру. Макіяж зробив очі більш виразними, а блиск губ просто заворожував.

Евеліна розтягнулася на кріслі, продемонструвавши довжину ніжок.

В пості зірка розповіла про прямі ефіри, які готується провести.

Майже за годину пост зібрав понад 1000 лайків та багато коментарів.

"Евеліна, Квітни! 😍 Неймовірна! 🌸 Приголомшлива! 🌸 в капелюсі і без ноьго... все в тобі чудово😍❤️", "Все так вчасно🤸‍♀️🤸‍♀️🤸‍♀️🤸‍♀️🤣", "Ти гаряча як самса після мікрохвильовки", "треба буде обов'язково подивитися)", "Шикарна красуня!", "Супер🌺", "Зі святом вас Евеліна і Семочко!!!!!😘🌞🌸", "Бути жінкою-це великий труд, і він Вам під силу! Виглядаєте шикарно", "Як красиво, Евеліна! ❤️😍🔥 Будемо дивитися", "Шарм❤️😍😍😍🔥", "досконалість ❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Евеліна Бледанс порадувала формами в легкій сукні з леопардовим та тигровим принтом. Вона одягла зверху косуху, яка підкреслила її тонку талію.

На ніжках моделі були чоботи на шпильках. Велике кільце на пальці і яскраві нігті доповнили образ.

Евеліна розпустила волосся, а на її обличчі був макіяж з акцентом на очі.

Нагадаємо, що престаріла Бледанс засвітила грудьми в обнімку зі скандальною Кудрявцевої.

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