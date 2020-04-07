Українська виконавиця Надія Мейхер, яка раніше входила в групу ВІА-Гра, вразила зізнанням

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Plans for future...Особливо цікаво будувати плани в невідоме майбутнє. Це необхідно, але без особливих надій... Це важливо , але без зациклинности на них. Це потрібно, але без страху « а раптом не...» Плани та можливі дії—внутрішні , зовнішні... З любов'ю, з глибоким відчуттям, що вже все сталося так, як цього хочете ВИ...І внутрішньо програвати цей сценарій, по мірі можливості, з пристрастю, з любов'ю до своєї справи, до своєї МРІЇ…», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Мейхер загадково посміхається на камеру під час роботи в цеху по шиттю одягу.

«Промениста», «Надя, ти з кожним роком все прекрасніше», «твоя посмішка просто зводить з розуму», «ти просто ангел!», «ось це справжня краса», «красуня», «Ви дуже гарна прекрасна», «неймовірна красуня», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, українська співачка Надія Мейхер-Грановська показала нове спокусливе фото



На фото Мейхер позує в піжамі, можливо сукню, і плащі, що звисає з неї. Надія сиділа на стільці і задерла ноги, таким чином показуючи їх повністю. Видно, що білизна співачка вирішила не надягати. На тлі нічого не видно, крім тканинної штори. Волосся у Грановської були довгими і розпущеним.

Фанати встигли поставити більше двох тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Мега-сильно", "На Ахматову змахує", "Браво", "Без подиху", "простежується драма,смуток, глибина, хвилювання,і звичайно ж душевність!!! Любов до життя у вас не має меж. Здоров'я! Надихають такі люди ,як ви ,це ДУЖЕ ЧУДОВО!!!", "Надія чудово!) А по-вашому-яка пісня з групи підійшла б до цього вірша?))".

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