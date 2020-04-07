Телеведуча і актриса Дарина Трегубова, яка веде пісенний конкурс «Х-фактор», постала перед шанувальниками у мереживному боді

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Кіно в повний місяць. Божевільний П'єро Годара або Сяйво Кубрика?)» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Трегубова позує в мереживному боді, прикриваючи інтимні місця книгою, на якій видно фотографії головних героїв обох стрічок.

«Гаряча, як завжди», «Божественно!», «Даша, клас! Так тримати!», «вогонь», «така класна», «Вааауууу!!! Неймовірна красуня», - пишуть користувачі.

До цього повідомлялося, що українська актриса і ведуча популярного шоу «Х-Фактор» Даша Трегубова захопила мережу в образі медсестри.

Зірка вирішила підтримати флешмоб із закликом до самоізоляції, метою якого є закликати людей залишатися вдома і самоізолюватися, щоб зупинити поширення вірусу.

Для цього Трегубова вбралася в костюм медичного працівника і оприлюднила нове фото в своєму мікроблозі в Instagram.

На фото вона виглядає серйозною і навіть трохи сумною.

«Я стільки разів грала лікарів, стільки бачила різних лікарень на знімальних майданчиках, стільки разів зверталася до медиків за допомогою для близьких і незнайомих мені людей», - написала Даша і додала, що зараз настав час подякувати всіх медиків.

Нагадаємо, що Даша Трегубова блиснула ідеальними формами на зйомках: «Які кокоси…».

Як повідомляла Politeka, Даша Трегубова без білизни влаштувала гарячу фотосесію в ліжку: пікантні кадри.

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