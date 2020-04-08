34-річна російська співачка і ведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова викликала хвилю хейтерства своїм новим постом
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в домашньому образі. Оля позувала на дивані в лосинах темного кольору, жовтій футболці і теплих капцях з хутром світло-коричневого кольору.
Як завжди яскравий макіяж доповнив епатажний образ Бузової. На її обличчі грала задоволена посмішка. У руках дівчина тримала незвичайну камеру, яка здатна відразу видавати готові фотокартки. А навколо неї валялися деталі упаковки новенького апарату.
"Днями вирішила почистити свій смартфон і звільнити пам'ять для нових селфі. Гортала, гортала і раптом замислилася. Згадала про дитячі фотографії, сімейні альбоми. Натомість цифровим картинкам так захотілося чогось справжнього, реального! Щоб нафоткати багато-багато кадрів із сім'єю, друзями і відразу в альбом. Теж хочете?", - написала Ольга в соцмережі.
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Реклама камери спрацювала на користувачів, як червона ганчірка для бика. Правда, серед збурень фоловерів зустрічаються і компліменти.
"Олька, досить займатися рекламою, давай краще свої літні фотографії"
"Страшна"
"Зрозуміло реклама разходимся"
"Ослик Бу, знову ти за своє! Знову реклама всякого непотрібного мотлоху. Це нікому не потрібно"
"Олю, ти найкраща ❤️"
"Таке фото домашнє,затишне 😍"
Раніше ми повідомляли, Бузова похвалилася фото, зробленим під час сніданку, на якому постала в одних футболці та трусах.
"Всім доброго ранку ☀️ Вчора спробувала лягти не в 4 ранку, а хоча б в 1😂 Начебто майже вийшло, і тому досить легко прокинулася в 9 ранку 🥰 А ви стежите за графіком на карантині?", - питала Бузова у своїх фанатів.
Нагадаємо, що Бузову застали за дорослими розвагами з коханим Dava: "Пупсики солодкі".
Також Politeka повідомляла, що Бузова в одному рушник показала свої багатства: "Нехай ранок завжди буде таким".