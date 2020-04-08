37-річний український танцюрист, хореограф, а також суддя популярних шоу талантів Влад Яма здивував забавним фото

Як передає Politeka.net, артист опублікував свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав на лаві для жиму лежачи, при чому незвичайній, а дерев'яній. Яма від напруги надув щоки, що аж став червоним.

Зірка постав у сірій футболці та чорних шортах. Судячи з підпису, знімок був зроблений в Майамі (США), де танцюрист встиг побувати до карантину. До речі, за час ізоляції Влад встиг відростити бороду та почав вже було прощатися зі своєю лисиною. Тому, не дивно, що багатьох це фото заплутало і змусило питати, що у нього з бородою. Очевидно, що Влад не збривав рослинність, а це просто архівний знімок.

"Витиснемо користь і зробимо висновки! Переживемо, переможемо, станемо ще сильнішими!!!..💪😷🤔 #miami", - підписав фото Яма.

Шанувальники встигли за дві години поставити більш 2000 "лайків", а також обговорити в коментарях зовнішність знаменитості.

"Мужик 👍"

"Наші хореографи настільки суворі))"

"Привіт де ваша борода??"

"Знову нульовочка, де борода і волоссячко, то фото було принадне👌👌"

"Без памперса, більше так не роби. Можуть бути погані наслідки;)))"

"Які щічки кругленькі 🤗"

Раніше ми повідомляли, Яму раптово охопила ностальгія, і він опублікував фото з весілля з Ліліаною. Образ нареченої заворожує! На ній - розкішне плаття-бюстьє, усипане камінням, яке вона вирішила доповнити довгою фатою, зачіскою з легкими хвилями і макіяжем з акцентом на очі. Влад постав в кремовому костюмі, білій сорочці і з такого ж відтінку метеликом.

Нагадаємо, що Влад Яма показав, як розважається з дружиною на диванчику: «Муркочуть від щастя».

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