Що в неї з обличчям?

22-річна модель Альона Преснякова, дружина онука артистки Алли Пугачової, збентежила домашніми кадрами

Як передає Politeka.net, знаменитість поділилася в "сторз" в Instagram кадрами, на яких постала в домашньому образі: білому махровому халаті і з косметичною маскою на обличчі (з відкритих ділянок - тільки очі і пухкі губи, які, здається, рознесло на пів-обличчя).

Альона зібрала волосся і одягла окуляри, вяких потім позбулася. Спочатку вона сидить на підлозі, і її зняли з боку. Потім Преснякова зробила селфі так, що постала крупним планом і можна без перешкод розгледіти її зовнішність.

Примітно, що раніше подібний кадр з білою маскою на обличчі опублікувала співачка Ані Лорак. Мабуть, "поганий приклад заразливий", і Преснякова пішла по її стопах і також вирішила показати публіці інтимний косметичний процес.

А ось і фото Лорак, що викликало реакцію в стилі "які губища":

Раніше ми повідомляли, Альона здивувала одночасно ніжним і зухвалим образом. Блакитноока блондинка з'явилася в шкіряній курточці, з мінімумом косметики, доповнивши лук масивними золотими прикрасами.

"Коли заснула з косичкою 🦁", - підписала кадр Альона. Але не тільки зміни в зачісці помітили уважні шанувальники. Раніше з'явилася інформація, що красуня зважилася на більш радикальні методи, окрім як "заплести косички". Мова про уколи краси і можливі пластичні операції: зокрема, подейкували, що вона підкреслила контур губ. А деякі помітили, що на цьому фото підборіддя Альони виглядає якось по-іншому.

"Поміняли форму підборіддя?) 👍🏼"; "Якаааа😍"; "Краса страшна сила 😍", - писали в коментарях.

Нагадаємо, гарненька невістка Пугачової в новому образі показала, що підкорила зіркового чоловіка.

Як повідомляла Politeka, безсоромна невістка Пугачової позбулася ліфчика заради гарячих фото.