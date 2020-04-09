Російський співак і композитор Ігор Ніколаєв виписався з лікарні, де лікують людей з уханьским вірусом

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Ніколаєв вирішив подякувати всім лікарям, які допомагали йому і лікували від пневмонії.

«Величезне спасибі моїм лікарям Валерію Самойленку, Маліку Мустафаєву, Олексію Зеленському, а також черговим лікарям, медсестрам, службам доставки їжі та прибирання палати, всьому колективу лікарні в Коммунарці, хто свою 24-х годинну зміну працює, не знімаючи захисних костюмів, окулярів і масок весь день і безсонну ніч!», - написав Ніколаєв.

За його словами, пневмонія відступила, але повертатися до нормального життя він планує поступово. Ніколаєв закликав людей, які сьогодні хворіють, не вихвалятись і не думати, що вони повністю здорові, як тільки серйозні симптоми хвороби пройшли. На думку композитора, потрібно акуратно і поступово готувася до повноцінного життя.

За кілька годин пост Ніколаєва зібрав понад 36 тисяч лайків. Композитора підтримали десятки відомих людей, які побажали своєму колезі здоров'я. Ніколаєва привітали Ірина Дубцова, Володимир Кузьмін, Крістіна Орбакайте, Олександр Ревва, Жасмин, Аніта Цой та інші.

«Ігор! Слава Богу, що все добре! Дуже переживали за тебе! Будь здоров, наш дорогий!», «Ігор!!! Здоров'я!», «Прекрасна новина. Здоров'я Вам і близьким!», «З поверненням! Тримайся!!!», «Слава Богу, що все налагодилося! Всі дуже переживали за Вас! Будьте здорові», - пишуть друзі композитора.

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