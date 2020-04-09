Знаменита українська співачка Настя Каменських показала струнке тіло, розкривши секрет свого схуднення

Кожен день співачка влаштовує онлайн-тренування, а сьогодні вирішила розповісти про те, чому так важливо займатися спортом під час карантину і як саме це робити правильно. Невеликий список артистка представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, пише Рoliteka.net.

Так, в цей раз під домашнім фото в спортивному костюмі власного бренду зірка вирішила розповісти, чому карантин - це шанс перепочити і одночасно стати краще.

«Для початку усвідомте, чого ви дійсно хочете. Тобто бажання + аргумент навіщо вам це. Далі запишіть це як мета і розбийте на час і маленькі кроки 📝

Наприклад, “схуднути і підтягти фігуру”. Навіщо? Щоб бути здоровою, подобається собі ще більше, носити, що хочеться, завжди гарно виходити на фото. Скільки потрібно часу? Для початку, місяць. Що потрібно робити? Правильно харчуватися і займатися спортом 🍽🏃‍♀️

Окей. Тепер розбиваємо на маленькі завдання по днях. Не потрібно в один день повністю міняти звички. Особливо якщо вони формувалися все життя. Різкі зміни - завжди стрес. Для початку, просто пийте більше води і замініть цукерки на сухофрукти або фрукти.

Харчуйтеся дробно і в один час. Виробіть правильну харчову звичку. Більше овочів, зелені. Менше солоного, смаженого. На цьому ж етапі почніть робити з ранку розминку і планку🙌🏻

Через кілька днів ви звикнете і вам цього вже буде замало. Ви самі захочете робити більше вправ.

Нові завдання завжди лякають. Але якщо розбити їх на маленькі кроки, то навіть самі великі цілі здаються досяжними і не складними. І це стосується всього, не тільки схуднення. Починайте з малого. Але починайте обов'язково», - написала Настя.

Раніше артистка звернулася до шанувальників за допомогою незвичайного домашнього кліпу. Примітно, що музичний скетч вона записала на п'яти мовах: українською, російською, англійською, іспанською та турецькою.

«Включаємо класний репчик і піднімаємо собі настрій! 😎 Я розумію, що з кожним днем дотримуватися домашнього режиму все складніше, але це зараз дуже важливо! 💪», – написала Каменських під новим постом.

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