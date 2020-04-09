Потап різко «наїхав» на українців, які в умовах пандемії відмовляються проходити обсервацію

Відомий український продюсер і лідер групи Mozgi Потап (Олексій Потапенко) жорстко висловився про безвідповідальних українців, які повертаючись з-за кордону в умовах пандемії не хочуть дотримуватися передбачених заходів. Цю тему артист підняв у новому відео, опублікованому на YouTube (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

У ньому Потап обговорив з Позитивом ситуацію з українцями, які в березні прилетіли з В'єтнаму і влаштували безлади в аеропорту через те, що не хотіли проходити обсервацію. Потап впевнений, що така легковажність людей обов'язково призведе до катастрофи в нашій країні.

«Це приклад того, чому в Україні ще не почалася, але почнеться справжня катастрофа», - підкреслив продюсер.

Окремо його обурив один з українців, що повернулися, який нецензурно висловлювався про свою батьківщину. У зв'язку з цим він звернувся до українців із закликом згадати про те, що зараз складна ситуація склалася у всьому світі, тому людям дуже важливо об'єднуватися, а не думати тільки про себе.

«Хлопці, ви що довбодятли? Ну ви закриті, ну така ситуація. Пандемія. Весь світ об'єднався. Світ об'єднався, а Україна не об'єдналася. Тому що "моя хата з краю"», - обурився артист.

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