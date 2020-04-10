Андрію Данилку, більш відомому під псевдонімом Вєрка Сердючка, стало погано під час зйомок

Про це повідомила низка українських ЗМІ з посиланням на джерела. Стало відомо, що під час знімального процесу артист почав відчувати нездужання. За словами очевидців, він виглядав блідим, розмовляв з трудом і сильно пітнів. З'ясувалося, що у Данилка виникли проблеми з серцем. Після того, як він відпрацював свою частину в зйомках йому довелося піти у гриммерку, де йому надали допомогу.

Відомо, що інцидент стався в середині листопада під час зйомок новорічного шоу.

Правда, пізніше представник Данилка Андрій Уреньов в коментарі «Апострофу» заявив, що вони посміялися над цією новиною, бо ніяких проблем з серцем у артиста не було. Виявляється, у Данилка був напад міжреберної невралгії. Це сталося вранці перед зйомками. Уреньов розказав, що артисту зробили новокаїнову блокаду, щоб він міг працювати.

Раніше ми писали, що 46-річний Данилко зізнався, що ніколи не хотів мати «класичну» сім'ю. Він зізнався, що давно зрозумів, що йому судилося бути самотнім. Як відомо, Данилко виступає в образі Сердючки з 1993 року. За цей час Сердючка встигла полюбитися мільйонам людей по всьому світу.

Нагадаємо, що Сердючка з мамою відірвалася на повну котушку, з'явилися фото: «Як завжди з пляшкою».

Як повідомляла Politeka, Данилко різко висловився про український патріотизм: "Грабують країну в вишиванці".

Також Politeka писала, що Андрій Данилко проговорився про роман з мамою Сердючки: інтимні фото пари.