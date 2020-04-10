Потап здивував зухвалим посланням на своєму новому селфі

Популярний український продюсер і лідер групи Mozgi Потап (Олексій Потапенко) вирішив порадувати своїх шанувальників новими фото на своїй сторінці в Instagram. Як повідомляє Politeka.net, артист поділився зухвалим селфі, зробленим в дзеркалі.

На фото Потап стоїть прямо перед камерою із зухвалим виразом обличчя. На перший погляд здається, що на фото немає нічого цікавого, однак, якщо придивитися, то у дзеркалі за продюсером можна побачити відображення його оригінальної футболки. На ній зображена рука, що демонструє нецензурний жест із середнім пальцем. Особливо кумедно на зображенні виглядають довгі наманікюрені нігті, які ніяк не в'яжуться із загальним стилем самого Потапа.

Шанувальники продюсера тут же почали обговорювати його селфи і шукати в ньому якийсь таємний меседж. Варто відзначити, що деяких такий вибір одягу засмутив.

«Хоч у когось свіжий манікюр», «Класний», «З Настею помолодшали!)», «Таке відчуття, ніби мені фак показали», «Не задом наперед одягнув?», «Потап, не повертайся до людей спиною», «Гармата», «Ну Брат навіщо так відразу)... Задній фон засмучує!», «З таким виразом обличчя))ще й fuck видніється)», «Якщо б не прочитала коментарі футболки взагалі не помітила, на карантині гладко поголений це так, футболка фу!», - пишуть люди.

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