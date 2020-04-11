Зірка "95 Кварталу" Олена Кравець поділилася щасливими моментами з життя

Фото, на якому артистка показала свого трирічного сина Ваню, а також розкішний будинок на березі річки, з'явилося в її Instagram, пише Politeka.net.

Відомо, що популярна українська шоувумен і зірка студії «Квартал 95», як і всі українці, сидить вдома на карантині. Зараз артистка дуже багато часу проводить зі своєю сім'єю.

Ще в серпні 2016 року зірка народила двійнят Катю і Ваню, які вже помітно підросли. Також у Кравець є старша дочка Марія, яка пробує себе в якості моделі.

«Мам, сонечко на ніч не дивиться мультики. Воно дивиться на воду і на мене», - підписала знімок артистка.

Користувачі не пройшли повз і відреагували на нове фото Олени.

«А влітку двері відкрив.. і бульк! Яка краса!!😍😍», «Миле фото, дякую❤️🍓❤️🍓», «Красиво», «Яка краса»,«Яка милота» - захоплюються в мережі.

До цього Кравець розповіла, що дотримується карантину і сидить вдома, але іноді все ж доводиться виходити.

«Іноді виходжу з дітьми. Ходжу в магазин. Просто ходжу. Ходжу на масаж. Лагоджу собі спину. Займаюся пілатесом. Читаю», - розповіла артистка.

Кравець не стала вдаватися в подробиці, що саме сталося з її спиною, але стає зрозуміло, що проблема серйозна, раз актриса ходить до фахівців навіть під час карантину.

Нагадаємо, Олену Кравець з "Квартал 95" рятують лікарі: що відомо про стан артистки.

Як повідомляла Politeka, розпатлана дочка Кравець з "Кварталу 95" здивувала обличчям без макіяжу.

Також Politeka писала, що Кравець з "Квартал 95" приміряла весільну сукню і вразила зовнішністю.