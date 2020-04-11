Відома актриса Евеліна Бледанс вийшла в прямий ефір у Instagram

На кадрі Евеліна позувала в сукні або щось подібне з величезним декольте. Образ доповнила Бледанс намистом на шиї. Волосся в цей раз у неї були розпущені. На тлі можна побачити велике вікно і фіранки, а також частково елементи інтер'єру кімнати. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Прямий ефір в моменті дивилися майже 500 осіб. Вони залишали в коментарях, як добре видно форми актриси і як вона відмінно виглядає. Лайків можливості поставити не було.

Повідомлялося, що російська актриса і телеведуча Евеліна Бледанс похвалилось спокусливим фото.

Зірка сяяла фігурою в купальнику, пише Politeka.net. На фото вона відображена в купальнику сидить на камені біля води.

Бледанс позує в смарагдового кольору купальнику, який частково прикриває її груди. Одну ногу вона притискає до грудей, а іншу опустила у воду.

Повідомлялося, що популярна російська актриса Евеліна Бледанс порадувала шанувальників несподіваним одкровенням та не менш гарячою витівкою.

«Знайшла своє особисте Попелюшку! Забуду про прибирання, але повертатися буду завжди в чистий дім…», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на фотографії Бледанс позує з широко розставленими кроками і в кофті з глибоким декольте, з-за чого в кадр потрапляють розкішні форми зірки.

Нагадаємо, Бледанс блиснула розкішними формами сміливої позі

А ще Politeka писала, що Бледанс у відвертому бікіні наплювала на вік і посвітила принадами на яхті

Також Politeka повідомляла, що Бледанс посвітила ідеальним тілом прямо біля вікна



