Українська співачка Джамала згадала історію зі свого дитинства

Як повідомляє Poiteka.net, вагітна вдруге Джамала строго дотримується режиму самоізоляції і залишається вдома разом з чоловіком і сином. При цьому співачка намагається не сумувати і розважати своїх шанувальників - вона регулярно влаштовує онлайн-концерти та джем-сейшени з музикантами, виконуючи кавери на відомі хіти і свої пісні.

Крім того, вона демонструє стильні луки навіть на карантині, і багато часу присвячує дворічному синочку Еміру. На цей раз вона згадала історію зі свого дитинства, чим переболіла в дитинстві.

««Не робіть мені боляче, я вам пісеньку заспіваю!» - так я говорила в дитинстві, коли потрапляла до лікаря😂. Звичайно ж, як і всі діти, я страшно боялася лікарів. Пам'ятаю, що в 6 років у мене були постійні отити, мені було дуже боляче😭», - згадала Джамала на своїй сторінці в Instagram.

Вона також додала, що коли їй було 18 років, на першому курсі консерваторії, вона захворіла на скарлатину.

«Мене поклали в інфекційну лікарню, що на 40 днів помістили в карантин. Це була якась програма «За склом», тому що з сестрою та одногрупниками, які приїжджали до мене, ми бачилися тільки через скло», - написала співачка.

Вона також звернулася до лікарів, які борються з китайським вірусом, висловивши їм свою подяку і підтримку.

«Ось і зараз особливо хочеться висловити свою підтримку і подяку лікарям, які в цей складний час рятують життя! Давайте їх берегти, адже вони дуже важливі і потрібні нам. Всі ми знаємо, що під час хвороби ніщо не радує — ні сім'я, ні професія, а лікарі продовжують наші життя, рятують, допомагають нам», - резюмувала Джамала.

До свого посту вона прикріпила кілька знімків з різних етапів свого життя. На одному знімку дівчина показала, як виглядала в дитинстві: завсім інша, мила усмішка, червоне платтячко і бантики - незамінний предмет кожної маленької модниці.

На іншому вона показала фото в компанії лікарів, які допомагали їй під час пологів.

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