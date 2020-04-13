Українська співачка MARUV похвалилася новим іміджем під час спеціального челленджу з пікантними танцями

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram співачка несподівано продемонструвала досить нетипові і навіть скромні для себе танці. Зірка взяла участь у музичному челленджері, взявши естафету в іншого артистка встигла записати невеликий ролик з творчою відповіддю, повідомляє Politeka.

Так, на новому ролику Ганна в шовковій сукні чорного кольору з тугим корсетом поверх наряду вирішила влаштувати незвичайні танці перед об'єктивом. Причому новий стиль Корсун викликав досить неоднозначну реакцію в мережі:

«Дитинко, це танцювальний батл! @maryanaro ти потрапила🔥🔥🔥 Твій хід – потверкай під трек @shlakoblochina "Вечірка"😉» - написала Корсун під новим постом.

Ось що відповіли шанувальники:

«Як завжди вогонь🔥😍», «Дівчина-ураган, змітає все на своєму шляху, за тобою не встигнути, як взагалі тебе знайти😄Скрізь своя, завжди до речі, відчайдушність охрененная твоя, розірве будь-паті😎✊👑🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «Хороша хуліганка! Маска тисне на мізки?💋💐», «Запаморочлива красуня 🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🖤💣🔥», «Як завжди, Анютка😘 на висоті! Виглядаєш просто бомба🔥🔥🔥🔥», «Ну і дилда».

Як відомо, зірка активно займається для того, щоб кожен раз під час концертів дивувати чимось новим, а також новими зухвалими танцями. Не так давно зірка розповідала, що під час виконання деяких рухів виконавиця зіткнулася з проблемою – з-за зайвої ваги їй було важко виконувати деякі рухи. Однак після того, як артистці вдалося скинути зайве, співачка почала займатися ще старанніше.

На нових кадрах можна помітити, що Ганна підтримує свою форму завдяки розтяжці і складною вправою на пластику. Під час тренування зірка також здивувала втомленим виразом обличчя, показуючи, як важко даються їй всі трюки.

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