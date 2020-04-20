Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала нове відео в Instagram

На ролику Кумейко спочатку танцювала а після цього зробила колесо. Потім вона стала на карачки і спокушала своєю п'ятою точкою. Анастасія була в чорних лосинах і светрі, а також зверху лосин натягнула блакитне боді. Співачка була на кухні, де можна побачити холодильник, пральну машину та інші предмети інтер'єру. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Чому мені весь час хтось заважає ?

А все так гарно починалося, партер, всі справи", - написала Анастасія під відео.

Фанати встигли подивитися відео більше чотирьох тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Кінець убив", "Яка пластика", "Під такі рух буду робити зарядку вранці в умовах карантину....з dg. Nana".

Повідомлялося, що відома співачка Анастасія Кумейко, яка раніше виступала в групі Nikita, показала ідеальні форми після тренування.

Як повідомляє Politeka.net знаменитість опублікувала відеоролик в сториз на своїй сторінці в Instagram.

"Ну що))) @loe_marathon Стартував. Сьогодні був пресссссссс. Навіть моя блукаюча зурка почав проявлятися, шанси є)", - так співачка підписала ролик.

Повідомлялося, що популярна українська виконавиця Анастасія Кумейко, яка раніше була солісткою поп-групи Nikita, продемонструвала асану з коханою йоги прямо на підвіконні.

«Мій кабінет, кінозал і йога-студія на найближчий час. В якій частині квартири найбільше проводите час ви?», – підписала Кумейко своє фото.

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